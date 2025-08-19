Bakır fiyatları dar bir aralıkta seyrediyor

Yatırımcıların Fed'in faiz indirimleri konusundaki beklentilerini yakından takip etmeye devam ettiği bir ortamda, güçlenen ABD doları, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için dolar cinsinden fiyatlandırılan emtiaları daha pahalı hale getirdiği için, temel metaller için bir yük olmaya devam etti.

Ancak, en büyük tüketici olan Çin'de mevsimsel talebin güçleneceğine dair umutlar devam etti ve bu durum, enerji ve inşaat sektörlerinde kullanılan kırmızı metalin fiyatlarını destekledi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı, TSİ 05.59 itibarıyla %0,13 düşüşle 78.920 yuan/ton (10.982,92 dolar) seviyesine geriledi.

Ancak Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır referans fiyatı %0,2 artışla 9.752,5 dolar/tona yükseldi.

Analistler, bakır piyasalarının Perşembe günü açıklanacak AB ve ABD imalat PMI verilerini yakından izleyeceğini, zira zayıf verilerin mevcut talep endişelerini güçlendireceğini, ancak olumlu sürprizlerin kısa süreli destek sağlayabileceğini belirtti.

LME'de alüminyum %0,29, nikel %0,57, çinko %0,11 düşerken, kurşun %0,36 yükseldi ve kalay ise neredeyse değişmedi.