Bakır fiyatları değişim göstermedi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 04.05'te %0,29 düşüşle 9.589 dolar/tona geriledi. Dolar endeksi, Nisan sonundan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan, Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, alüminyum ve çelik ithalat vergilerini yarından itibaren %50'ye çıkarmayı planladığını açıkladı ve bu durum, bakır tarifeleri ile ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Analistler, ABD ticaret yetkililerinin şu anda ABD'nin bakır ithalatının yerel sanayiye etkisini incelediğini ve önümüzdeki birkaç hafta içinde bir rapor yayınlayacağını belirterek "Bakır, iyileşen temel göstergelerden de destek buluyor” yorumunda bulundu.

Dün, LME kayıtlı depolardaki bakır stokları Şubat ortasından bu yana %45 düşüşle 148.450 tona geriledi ve neredeyse bir yılın en düşük seviyesine ulaştı.

LME'de alüminyum %0,36 düşüşle 2.457 dolar/tondan, çinko %0,43 düşüşle 2.686,5 dolar/tondan, kurşun %0,63 düşüşle 1.968,5 dolar/tondan, nikel %0,75 düşüşle 15.420 dolar/tondan ve kalay %0,2 artışla 30.770 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, %0,51 artışla 78.150 yuan/ton (10.855,52 dolar) oldu.

SHFE'de alüminyum yatay seyrederek 20.085 yuan/tondan, kurşun %0,1 artışla 16.635 yuan/tondan, nikel %0,47 artışla 121.650 yuan/tondan, çinko %0,63 artışla 22.425 yuan/tondan, kalay %0,55 düşüşle 251.520 yuan/tondan işlem gördü.