Bakır fiyatları dolar baskısına direndi

LME'de bakır, Çin umutlarının dolardaki yükselişi dengelemesiyle yükseldi. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, bir önceki seansta bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra TSİ 05.14'te yüzde 0,3 artarak 9.588 dolar/tona yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık vadeli bakır kontratı, yüzde 0,7 düşüşle 76.890 yuan/tona (10.795,06 dolar) geriledi.

ABD dolarının iki buçuk ayın en yüksek seviyelerinde devam etmesine rağmen, Çin'in, aylık sabitlemede gösterge borç verme faiz oranlarını düşürmesi piyasayı dengeledi.

Çin'den gelen son veriler ekonomik büyümede yavaşlamaya işaret ederek ek teşvik önlemlerinin gerekliliğinin altını çiziyor.

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG), küresel rafine bakır piyasasının temmuz ayındaki 73.000 tonluk fazlaya kıyasla ağustos ayında 54.000 ton fazla verdiğini açıkladı.

LME'de alüminyum 2.596,5 dolar/ton ile sabit kalırken, nikel yüzde 0,8 düşüşle 16.560 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 3.078,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 2.061 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,4 düşüşle 30.900 dolar/tondan işlem gördü.