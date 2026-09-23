Bakır fiyatları, dolar baskısıyla geriledi

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Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ ile sabah saatlerinde yüzde 0,66 düşüşle ton başına 14.651 dolara geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,23 azalarak ton başına 110.960 yuana, yaklaşık 16.550,57 dolara indi.

ABD dolarının gece boyunca dalgalı işlemlerde yükselmesi bakır üzerinde baskı oluşturdu. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan emtiaları diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

Çin talebi destek vermeye devam ediyor

Çin'de ithal bakıra yönelik talebin göstergelerinden Yangshan primi salı günü ton başına 117 dolara gerilese de ay başına göre yüzde 62,5 daha yüksek seviyede kaldı.

Çin'de 25-27 Eylül ile 1-7 Ekim tarihlerindeki resmi tatiller öncesinde izabe tesislerinde planlanan kapanışlar nedeniyle alımların hızlandığı belirtildi.

Bakır fiyatları son aylarda, rafine metale olası ABD tarifeleri öncesinde ülkeye yapılan güçlü ithalattan da destek bulmuştu. Ancak ABD'li yetkililerin tarifelerin üreticilerin maliyetlerini artırabileceği yönündeki endişelerinin gündeme gelmesiyle bu etkinin zayıfladığı belirtildi.

Nikelde Endonezya etkisi

Şanghay'da nikel yüzde 1,16 yükseldi. Endonezya'daki önemli nikel merkezlerinden PT Indonesia Morowali Industrial Park'ın su sıkıntısı nedeniyle bazı tesislerde nikel pik demiri üretiminin azaltıldığını açıklaması fiyatları destekledi.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,63, çinko yüzde 0,68, kurşun yüzde 0,52, nikel yüzde 0,43 ve kalay yüzde 0,38 geriledi.

Şanghay'da ise alüminyum yüzde 0,14, çinko yüzde 0,47 ve kurşun yüzde 0,4 düşerken, kalay yüzde 0,11 yükseldi.