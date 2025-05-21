Bakır fiyatları dolar ve Çin ile yükseldi

Londra'da bakır fiyatları, ABD dolarındaki zayıflığı ve Çin'in teşvik çabalarını takip ederek yükseldi, ancak gümrük tarifelerinden kaynaklanan ekonomik büyüme üzerindeki belirsizliğin devam etmesi nedeniyle kazançlar sınırlı kaldı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır, TSİ 06.33'te yüzde 0,5 artışla 9.570,5 dolar/ton oldu.

ABD doları bugün bir miktar gerileyerek başlıca rakipleri karşısında iki günlük düşüşünü genişletti.

Çin dün Ekim ayından bu yana ilk kez gösterge borç verme oranlarını düşürürken, yetkililer ekonomiyi Çin-ABD ticaret savaşının etkilerinden korumak için para politikasını gevşetmeye çalışırken büyük devlet bankaları mevduat oranlarını düşürdü.

Geçtiğimiz hafta ABD ve Çin karşılıklı gümrük vergilerini azaltma ve 90 günlük bir duraklama uygulama konusunda anlaştı ancak ateşkesin ardından ne olacağı konusunda belirsizlik var.

Bir analist “Bu tarifelerin potansiyel bir ABD resesyonuna katkıda bulunabileceği korkusu, bakır fiyatlarındaki kazançları daha yüksek seviyelerde sınırlayabilir” değerlendirmesi yaptı.

Analiste göre teknik olarak bakır, 9.500 dolar/tonda güçlü bir destek buldu ve yakın vadede fiyatlar, önemli bir olumsuz makroekonomik sürpriz yaşanmaması halinde 9.950 dolar/tonu hedefliyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,7 artışla 2.488,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,5 artışla 2.725 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 artışla 1.986,5 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 düşüşle 15.500 dolar/tondan ve kalay büyük ölçüde yatay seyrederek 33.100 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı yüzde 0,4 artışla 78.150 yuan/ton (10.840,92 dolar) oldu.