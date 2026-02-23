Bakır fiyatları dolardaki zayıflamayla zirveye çıktı

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları, ABD dolarının ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife kararı sonrası değer kaybetmesiyle bir haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu gelişme, genel olarak baz metallere destek sağladı.

LME bakır, yüzde 0,2 artışla ton başına 12.978,50 dolar seviyesine yükselirken, gün içinde 13.050 doları da görmüştü. ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump yönetimi tarafından uygulanan bazı tarifeleri iptal etmesiyle dolar geriledi; ancak bakır ve alüminyum üzerindeki mevcut tarifelerin bu mahkeme kararından etkilenmediği belirtildi. Öte yandan, eski Başkan Trump'ın ABD ithalatına uygulanan geçici tarife oranlarını yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkaracağını duyurması da piyasalarda yankı buldu.

LME bakır stokları ise 9.575 ton artarak 235.150 tona çıktı ve bu seviye Mart 2025'ten bu yana en yüksek stok miktarı olarak kaydedildi. Diğer metallere bakıldığında, alüminyum yüzde 0,3 yükselişle 3.110 dolara, kurşun ise yüzde 0,1 artışla 1.966 dolara çıktı. Çinko fiyatları yüzde 0,3 düşüşle 3.374 dolara gerilerken, nikel yüzde 1,2 tırmanışla ton başına 17.545 dolardan işlem gördü.