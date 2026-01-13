Bakır fiyatları düştü

Bakır fiyatları, yatırımcıların ABD enflasyon verileri öncesinde kar satışlarına yönelmesi ve ABD faiz indirim beklentilerinin azalmasıyla düşüş kaydetti. Diğer metallerde ise karışık bir seyir izlendi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 0,36 düşüşle 102.600 yuan seviyesine gerilerken, Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır yüzde 0,6 düşüşle 13.130 dolar/tona indi. Öte yandan, SHFE'de kalay fiyatları düşen stoklar ve yerel üretimdeki azalış nedeniyle 387.500 yuan ile 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,12 düşerken, nikel yüzde 0,57 ve kurşun yüzde 0,35 değer kaybetti; çinko ise yüzde 0,81 oranında artış gösterdi.

LME'de alüminyum yatay seyrederken, nikel yüzde 0,93 ve kalay yüzde 0,87 yükseldi; kurşun yüzde 0,17 ve çinko yüzde 0,23 oranında düştü.