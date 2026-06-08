Bakır fiyatları enflasyon endişeleriyle bir haftanın dibinde

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.31 itibarıyla yüzde 0,38 artışla ton başına 13 bin 570,5 dolara çıktı. Buna karşın fiyatlar, enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin baskıların etkisiyle zayıf görünümünü korudu.

ABD ekonomisinde tarım dışı istihdam mayısta 172 bin kişi artarak beklentileri aştı. Güçlü istihdam verisi, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği veya yıl içinde faiz artırabileceği beklentilerini destekledi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 78 seviyesinde fiyatlandı. Daha yüksek faiz beklentileri, sanayi metalleri üzerinde baskı oluşturan temel unsurlar arasında yer aldı.

Çin'de Şanghay vadeli bakır kontratı yüzde 1,5 düşüşle ton başına 104 bin 160 yuana geriledi. Çin'de ithal bakıra yönelik talebin göstergelerinden biri olan Yangshan bakır primi de ton başına 64 dolara düşerek 30 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında artan gerilim ise petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Petrol fiyatları yüzde 3,68 yükselirken, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon baskılarını artırabileceği değerlendirildi.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum, çinko ve nikel yükselirken, kurşun sınırlı geriledi, kalay değer kaybetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise alüminyum, çinko ve kurşun düşerken, nikel yükseldi, kalay sert geriledi.