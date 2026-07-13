Bakır fiyatları enflasyon riskinin artırmasıyla geriledi

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır yüzde 0,72 gerileyerek ton başına 13 bin 387 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,75 düşüşle ton başına 103 bin 30 yuana geriledi.

Hafta sonu yaşanan yoğun füze ve insansız hava aracı saldırıları risk iştahını zayıflatırken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu artırabileceği ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Yüksek faizlerin ekonomik faaliyeti yavaşlatabileceği ve sanayi metallerine yönelik talep üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi. ABD dolarındaki hafif yükseliş de dolar cinsinden fiyatlanan bakırı diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirdi.

Alüminyum fiyatları ise olası arz kesintisi endişelerine rağmen büyük ölçüde yatay seyretti. Alüminyum LME'de yüzde 0,05 yükselirken, SHFE'de yüzde 0,35 geriledi.

Emirates Global Aluminium, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki alümina rafinerisini yeniden faaliyete geçirdiğini açıkladı. LME'ye kayıtlı depolardaki görünür alüminyum stoklarının ise 2022'den bu yana en düşük seviyeye indiği bildirildi.

Haziran ayında LME depolarındaki kullanılabilir Rusya menşeli alüminyum stoklarının payı yüzde 95'e yükseldi.

Diğer LME metallerinde çinko yüzde 0,71, kurşun yüzde 1,08, nikel yüzde 1,02 ve kalay yüzde 0,24 geriledi. SHFE'de çinko yüzde 0,64, kurşun yüzde 0,78 ve kalay yüzde 1,38 düşerken, nikel yüzde 0,05 yükseldi.