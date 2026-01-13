Bakır fiyatları faiz belirsizliğiyle geriledi: Arz endişeleri düşüşü sınırladı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır kontratı yüzde 0,2 düşüşle 13.185,50 ABD dolarına geriledi ancak Asya seansında görülen 13.033 dolarlık gün içi en düşük seviyesinden toparlandı. Son 12 ayda yüzde 45 değer kazanan LME bakır, geçen hafta 13.387,50 dolar ile rekor kırmıştı.

Commodity Market Analytics Genel Müdürü Dan Smith, piyasada yoğun likidite olduğunu ve birçok yatırımcının ABD dışındaki finans piyasalarında güvenli liman aradığını belirtti. Smith, LME bakırın yakın gelecekte 14.000 dolar bariyerini aşma ihtimalinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakırdaki bu yükseliş, madenlerdeki aksaklıklar, bu yılki arz açığı endişeleri ve potansiyel tarifeler öncesinde ABD'ye bakır akışının başka yerlerde arzı daraltmasıyla körüklendi. Arz sıkışıklığı, LME nakit bakırın üç aylık kontrat üzerindeki priminde (CMCU0-3) kendini gösteriyor; prim salı günü bir ayın en yüksek seviyesi olan ton başına 64 dolara yükselirken, bir hafta önce bu rakam 3 dolardı.

ABD enflasyon öncesi beklemeye geçtiler

Bazı yatırımcılar, bugün açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri öncesinde beklemede kalıyor. Goldman Sachs, beklenenden daha zayıf gelen istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini 2026'ya erteledi.

Adının açıklanmasını istemeyen Pekin merkezli bir trader, “Yakın vadede faiz indirimi umutları suya düştü ve bu da fiyatlarda bir geri çekilmeyi tetikledi” yorumunda bulundu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı gündüz seansını yüzde 0,5 düşüşle 102.290 yuan (14.662,71 ABD doları) seviyesinde kapattı. Kontrat, seansın başlarında 104.800 yuan ile geçen haftaki rekoru olan 105.500 Yuan’a yaklaşmıştı. Diğer metallerden LME alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 3.171,50 dolara, nikel yüzde 0,7 düşüşle 17.770 dolara ve kalay yüzde 0,3 düşüşle 47.840 dolara gerilerken, çinko yüzde 0,7 artışla 3.237 dolara ve kurşun yüzde 0,3 artışla 2.059 dolara yükseldi.