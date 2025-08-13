Bakır fiyatları faiz indirimi beklentisiyle arttı

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı, gündüz işlemlerini %0,54 artışla 79.370 yuan (yaklaşık 11.060,33 $) seviyesinden kapattı; daha erken saatlerde 79.510 yuan ile 25 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır, %0,14 artışla ton başına 9.854 $ seviyesine yükseldi.

LME bakırı Salı günü, Çin-ABD ticaret anlaşmasına 90 günlük uzatma sayesinde iki haftadan uzun bir sürenin zirvesine çıkmıştı. Analistler, ABD para politikasının gevşeme beklentilerinin piyasa genelinde olumlu bir hava yarattığını belirtti. Ayrıca, ABD dolarının zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlandırılan emtiaları diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirdi. Çin'in hane halkı ve işletmelere yönelik kredi sübvansiyonları yoluyla iç tüketimi artırma planları da bakır fiyatlarını destekledi.

Bununla birlikte, broker Bands Financial'dan Matt Huang, LME ve SHFE bakır stoklarındaki artışın kazançları sınırladığını ifade etti.

LME onaylı depolardaki stoklar Ağustos ayında şu ana kadar %11 oranında artarken, SHFE bakır deposu stokları yaklaşık %13 yükseldi. Bu artış, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren rafine bakırı %50'lik ithalat vergisinden muaf tutmasının ardından geldi ve bu durum, yüksek primden faydalanmak için ABD'ye yapılan önden yüklemeli sevkiyat dalgasını sona erdirdi.

Huang, "Yakın vadede, artan stoklar nedeniyle arz fazlası riski belirginleşiyor. Ayrıca, Çinli eritme tesislerinin üretimi kıstığına dair henüz pek bir haber almadık," dedi. Diğer metallerde ise SHFE alüminyum %0,53, nikel %0,41, çinko %0,24 artarken, kurşun küçük bir değişiklik gösterdi ve kalay %0,24 değer kaybetti. LME alüminyum %0,61, nikel %0,15 yükselirken, kalay %0,14 düştü, çinko ve kurşun ise küçük bir değişiklik gösterdi.