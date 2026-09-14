Bakır fiyatları Fed beklentileriyle geriledi

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Bakırda haftalık düşüş sonrası gerileme

Londra Metal Borsası'nda (LME) vadeli bakır kontratları, haziran ayından bu yana ilk haftalık düşüşünü kaydetmesinin ardından yüzde 0,7'ye varan gerileme gösterdi.

Diğer temel metal kontratlarının çoğu da doların güçlenmesi ve küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasıyla değer kaybetti.

Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler arttı

Yatırımcılar, cuma günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından bu hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısında faiz artışı ihtimalini daha güçlü fiyatlamaya başladı. Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskıya ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Bakırda arz sıkışıklığı hafifliyor

Spot bakır için üç aylık vadeli kontratlara göre ödenen prim, önceki haftalarda önemli ölçüde daralmasına rağmen pazartesi günü ton başına 1 dolar seviyesinde kaldı. Bu durum, piyasadaki arz sıkışıklığının hafiflediğine işaret etti.

Sucden Financial analistleri, spekülatif uzun pozisyonların azalması ve kısa vadeli arz sıkışıklığının hafiflemesi nedeniyle bakırın, güçlü dip alımlarının yeniden başlamasına veya yeni bir makroekonomik ya da temel gelişmenin yön belirlemesine kadar mevcut seviyelerde dalgalı seyretmesinin beklendiğini belirtti.

Bakır daha önce rekor seviyeyi görmüştü

Bakır fiyatları geçen hafta, ABD'nin rafine bakıra gümrük vergisi uygulayacağı beklentilerinin etkisiyle rekor seviyeye yükselmişti.

Veri merkezleri ve yenilenebilir enerji sektörlerinde kablo üretiminde kullanılan bakıra yönelik talep beklentilerinin güçlü olması ve önemli madenlerde yaşanan arz kesintileri de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Diğer metallerde de düşüş görüldü

Singapur saatiyle 13.58'de LME'de bakır, yüzde 0,5 düşüşle ton başına 14 bin 173 dolara geriledi.

Aynı saatlerde çinko yüzde 1,3 değer kaybederken, alüminyum fiyatında değişiklik yaşanmadı. Demir cevheri ise üst üste dördüncü seansta gerileyerek ton başına yüzde 0,5 düşüşle 96,90 dolara indi.