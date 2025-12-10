Bakır fiyatları Fed kararı öncesi yüksek seyretmeye devam ediyor

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır yüzde 0,79 artışla 11.578 dolara yükseldi. Piyasalar, Fed'in olası bir 'şahinvari faiz indirimi' ihtimaline karşı temkinli duruşunu sürdürüyor. Öte yandan, ABD dışındaki bölgelerde yaşanan tedarik sıkıntıları ve maden operasyonlarındaki aksaklıklar, bakır fiyatlarının yüksek kalmasında etkili oluyor.

Çin'de kasım ayında tüketici enflasyonu 21 ayın zirvesine ulaşırken, fabrika çıkış fiyatlarında deflasyonist baskılar devam etti. Kurumsal gelişmeler cephesinde ise Teck Resources hissedarları, Anglo American ile birleşme anlaşmasını onayladı; ancak bu birleşme için düzenleyici kurum onayları bekleniyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,7, çinko yüzde 0,52, kurşun yüzde 0,33 ve nikel yüzde 0,28 yükseldi, kalay ise yüzde 1,27 ile en güçlü artışı gösterdi.