Bakır fiyatları geriledi

Bakır fiyatları çarşamba sabahı, Orta Doğu'daki çatışmaya ilişkin oynaklık ve makroekonomik endişelerin ABD tarife beklentilerinden gelen desteği dengelemesiyle geriledi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.00 itibarıyla yüzde 0,36 düşüşle ton başına 13.566,5 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,38 gerileyerek ton başına 104.010 yuandan işlem gördü.

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından petrol fiyatları çarşamba günü yükseldi. Orta Doğu'daki savaş, enerji fiyatlarını yukarı çekerken bakır talebi açısından önemli bir sektör olan imalat üzerinde baskı yarattı.

Çin'de çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre üretici fiyatları mayısta üst üste üçüncü ay yükseldi ve 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Artışta emtia fiyatlarındaki yükseliş ve bazı sektörlerde talebin iyileşmesi etkili oldu.

Piyasalar, gün içinde açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Geçen cuma açıklanan beklentilerin üzerindeki ABD istihdam verisi doları güçlendirirken, Fed'in bu yıl faiz artırabileceğine yönelik beklentileri yükseltti ve bakır piyasasında baskı oluşturdu.

Yüksek faiz oranları, büyümeye duyarlı sanayi metalleri için talep görünümünü genel olarak zayıflatıyor.

Bakır fiyatları, ABD'nin bakır ithalatına yönelik olası tarife kararına ilişkin beklentilerden destek bulmayı sürdürdü. Kararın yılın ikinci yarısında gelmesi beklenirken, ABD'nin 2027 başından itibaren bakır ithalatına yüzde 15, 2028'den itibaren ise yüzde 30 tarife uygulama ihtimalini gündeme getirdiği belirtiliyor.

LME kayıtlı depolardaki toplam bakır stokları, borsa verilerine göre 28 Mayıs'tan bu yana her gün geriledi.

Diğer LME metallerinde alüminyum yüzde 1,54, çinko yüzde 0,58, kurşun yüzde 0,55, nikel yüzde 0,77 ve kalay yüzde 1,86 düştü.

Şanghay'da ise alüminyum yüzde 0,89, çinko yüzde 0,2, kurşun yüzde 0,59, nikel yüzde 2,19 ve kalay yüzde 2,16 geriledi.