Bakır fiyatları geriledi, stoklar yükselişte

LME'de bakır fiyatları, güçlü Amerikan doları ve Asya'daki düşük ticaret hacminin etkisiyle geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 12.758,50 dolara geriledi. Bu düşüşte, Amerikan dolarının değer kazanması ve envanterlerdeki artış etkili oldu.

LME'deki bakır stokları 7.975 tonluk bir artışla 211.850 tona çıkarak önemli bir yükseliş kaydetti. Küresel bakır stokları ise zayıf Çin talebi ve ABD'nin stoklama faaliyetleri nedeniyle 1 milyon metrik tonu aştı.

Öte yandan, madencilik devi BHP Group'un yarı yıl karında bakırın ilk kez demir cevherini geride bırakarak ana itici güç olması dikkat çekti.

Diğer metallerde ise farklı bir tablo gözlendi. Çinko fiyatları yüzde 0,74 düşüşle 3.265,50 dolara gerileyerek bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine indi. Alüminyum fiyatları yüzde 0,5 düşüşle 3.038,0 dolara gerileyerek art arda dördüncü işlem gününde de kayıp yaşadı. Kurşun fiyatları yüzde 0,15 düşüşle 1.955 dolara inerken, kalay fiyatları ise yüzde 1,5 yükselişle 46.365 dolara ulaştı. Nikel fiyatları ise yüzde 0,12 düşüşle 17.095 dolar/tona geriledi.