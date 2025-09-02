Bakır fiyatları güçlenen dolarla düştü

Ticaret gerilimlerinin bakır tüketimine zarar verebileceği endişelerine rağmen -özellikle ABD'nin rafine metal için gümrük vergilerini geri çekmesinin ardından- ANZ'deki analistler Çin talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini ve aşağı yönü sınırladığını belirtti. ING, piyasaların Cuma günkü ABD istihdam raporunu izlediğini ve bunun faiz indirimi beklentilerini etkileyebileceğini ekledi.

Duyarlılığı destekleyen özel bir PMI, Çin'in Ağustos ayında fabrika faaliyetlerinin artan yeni siparişlerin etkisiyle son beş ayın en yüksek hızında büyüdüğünü gösterdi.

Bu arada, ABD dolar endeksi %0,2 artışla 97,873'e yükseldi ve dolar fiyatlı emtiaları ABD dışındaki alıcılar için daha pahalı hale getirdi.

LME'deki diğer metaller arasında alüminyum %0,23, çinko %0,41 artarken nikel %0,9, kurşun %0,67 ve kalay %0,22 düştü. SHFE'de alüminyum, kurşun, kalay ve çinko yükselirken nikel %0,2 geriledi.