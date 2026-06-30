Bakır fiyatları güçlü dolar baskısıyla yatay seyretti
Bakır fiyatları, Çin’den gelen güçlü imalat verilerine rağmen ABD’nin tarife değerlendirmeleri ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle yön bulmakta zorlanırken, küresel piyasalarda yatay bir görünüm sergiledi.
Bakır fiyatları, ABD'nin tarifelere ilişkin değerlendirmesi ve güçlü doların Çin'den gelen olumlu imalat verilerinin etkisini sınırlamasıyla yatay bir seyir izledi.
Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatı yüzde 0,37 artarak ton başına 13.327,50 dolara yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır ise yüzde 0,10 düşüşle ton başına 102.520 yuana geriledi.
ABD Ticaret Bakanı'nın rafine bakır piyasası ve ülkenin yerli rafinaj kapasitesine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Comex bakır stokları haziran ayında yüzde 3,73 artarken, stok miktarı 664.030 kısa tonla zirveye ulaştı.
ABD dolarının yaklaşık bir yılın en yüksek aylık kazancına yönelmesi, dolar cinsinden fiyatlanan metallere yönelik talebi baskıladı.
Çin'in resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi haziran ayında 50,3 seviyesine yükselerek sektörde genişlemeye işaret etti. Ancak olumlu verinin bakır fiyatları üzerindeki desteği güçlü dolar nedeniyle sınırlı kaldı.
Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,40, çinko yüzde 0,22, nikel yüzde 1,01 ve kalay yüzde 0,39 değer kazandı.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise alüminyum yüzde 2,04, çinko yüzde 0,21, kurşun yüzde 0,90 ve nikel yüzde 1,71 geriledi. Kalay fiyatı yüzde 0,09 yükseldi.