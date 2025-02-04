Bakır fiyatları gümrük vergilerinde erteleme ile yükselişe geçti

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini bir ay erteleyerek potansiyel ticaret savaşına ilişkin endişeleri hafifletmesinin ardından bir önceki seanstaki sert düşüşün ardından toparlanarak bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gösterge bakır, TSİ 07.25'te yüzde 0,5 artışla 9.145 dolar/ton ile 27 Ocak'tan bu yana en yüksek noktasına ulaştı. Bakır dün son dört haftanın en düşük seviyesine gerilemişti.

Dolar endeksi bugün yüzde 0,2 düşerek metal fiyatlarını destekledi.

Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik yüksek gümrük vergileri uygulama tehdidinden bir aylığına vazgeçti ancak ABD'nin en büyük endüstriyel metal tüketicisi olan Çin'e yönelik gümrük vergileri yakında yürürlüğe girecek.

Bu hafta içinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek olan ABD Başkanı, dünyanın en büyük iki ekonomisinin daha geniş çaplı bir ticaret savaşını önleyebilecek bir anlaşma arayışında olduğu dönemde önemli bir diplomatik görüşme gerçekleştirecek.

Analistler, odak noktasının, ABD'nin Çin'den ithal edilen mallar için önerdiği yüzde 10'luk gümrük vergisinin devam edip etmeyeceği olduğunu belirtti.

ABD'li şirketler gelecekte gümrük vergilerini aşmak zorunda kalmaları halinde daha fazla alüminyum için Orta Doğu ve Hindistan'a, bakır için ise Şili ve Peru'ya yönelecek.

Bu arada, son veriler Çin'in fabrika faaliyetlerinin ocak ayında daha yavaş bir hızda büyüdüğünü gösterdi. İmalat PMI değeri bir önceki ay 50,5 iken ocak ayında 50,1'e geriledi.

LME'de üç aylık alüminyum yüzde 0,1 artışla 2.625,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,7 artışla 2.817,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,1 artışla 29.945 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 1.949 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,4 kayıpla 15.150 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle kapalı. Piyasalar yarın yeniden açılacak.