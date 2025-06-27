Bakır fiyatları haftalık kazanca hazırlanıyor

Londra ve Şanghay'da bakır fiyatları, zayıf ABD doları ve ABD'nin bakır ithalatına uygulayabileceği gümrük vergileriyle ilgili süregelen endişelerin desteğiyle haftalık kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, 27 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 9.913,5 dolara ulaştıktan sonra, TSİ 04.01'de %0,19 düşüşle 9.881 dolar/tona geriledi. Haftalık bazda %2,58 artış kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda (SHFE) bakır, 79.900 yuan/ton ile 1 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %1,32 artışla 79.780 yuan/ton (11.125,83 dolar) oldu. Haftalık bazda da %2,03 artış kaydetti.

Pekin merkezli bir analist, bakır fiyatlarının, zayıf dolar, olası ABD bakır ithalat vergisi nedeniyle LME'den ABD'ye bakır akışının devam etmesi ve yakın vadede diğer bölgelerdeki arz sıkıntısı endişeleri gibi ortak ilgi alanları nedeniyle yükseldiğini belirtti.

Bugün dolar, euro ve sterlin karşısında 3,5 yılın en düşük seviyesine yakın seyretti.

LME'de nakit bakır kontratının üç aylık kontrat üzerindeki primi, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan ton başına 310 dolara yükseldi, bu da kısa vadede arz sıkışıklığına işaret ediyor. Comex'in LME bakır üzerindeki primi ise dün 1.403 dolara yükseldi ve 25 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

LME'de nikel %0,26 düşüşle 15.170 dolar/tona, çinko %0,18 düşüşle 2.763 dolar/tona geriledi.

SHFE'de kalay %1,52 artışla 270.670 yuan/tondan, alüminyum %1,32 artışla 20.650 yuan/tondan, çinko %1,26 artışla 22.435 yuan/tondan ve kurşun %0,23 artışla 17.245 yuan/tondan işlem gördü.