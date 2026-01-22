Bakır fiyatları iki haftanın dibine yaklaştı

Londra Metal Borsası’nda bakır, yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 1 kayıpla ton başına 12.686 dolara geriledi ve şu sıralarda 12.699 dolar seviyesinde işlem görüyor.

LME depolarındaki bakır stokları 168.250 tona yükseldi ve bu seviye Mayıs 2025’ten bu yana görülen en yüksek düzey oldu.

Piyasalardaki rahatlamada, Donald Trump’ın sekiz Avrupa ülkesine yönelik tarife tehditlerini geri çekmesi etkili oldu. Bu adım, özellikle son günlerde artan jeopolitik belirsizlik ve Grönland kaynaklı endişelerin azalmasına katkı sağladı. Nakit LME bakır kontratı, üç aylık vadeli kontrata göre ton başına 78 dolar iskontolu işlem gördü.

Öte yandan, arz tarafında Çin’in aralık ayında rekor düzeyde rafine bakır üretimi gerçekleştirmesi de fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Çin’de güçlü üretim verileri, küresel bakır piyasasında arz fazlası endişelerini artırdı.

Diğer baz metallerde ise karışık bir seyir izlendi. Alüminyum fiyatı yatay bir seyirle ton başına 3.116 dolar seviyesinden işlem görürken, çinko yüzde 0,7 artışla 3.197 dolara yükseldi. Kurşun yüzde 0,45 düşüşle 2.013 dolardan işlem gördü. Nikel yüzde 0,5 düşüşle 17.900 dolara gerilerken, kalay fiyatı yüzde 0,13 azalarak 51.350 dolar seviyesine indi.