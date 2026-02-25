Bakır fiyatları iki haftanın zirvesine çıktı

Londra Metal Borsası’nda gösterge bakır kontratı, resmi seans kapanışında ton başına 13.257 dolara yükselirken, gün içinde 13.320 doları görerek 12 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

BNP Paribas emtia stratejisti David Wilson, Asya piyasalarının Yüksek Mahkeme kararından faydalandığını ve daha yüksek karşılıklı tarifeler yerine yaklaşık yüzde 10’luk Section 122 oranlarının uygulandığını belirtti. Wilson, bu değişikliğin özellikle Çin’de sanayi metallerine talebi artırdığını ifade etti.

Çin’deki talep beklentisi, Yangshan bakır primi göstergesinde de kendini gösterdi; 13 Şubat’ta 33 dolarken, tatil sonrası 53 dolara yükseldi.

Ancak stoklar yatırımcılar için hâlâ dikkatle izleniyor. LME’de kayıtlı bakır stokları 249.650 ton ile 7 Mart’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, 9 Ocak’tan bu yana yüzde 80’in üzerinde arttı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda stoklar Aralık ortasından bu yana yüzde 180 artışla 272.475 tona ulaştı. LME, ShFE ve ABD Comex’deki bakır stoklarının toplamı, 20 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez 1 milyon tonu aştı.

Diğer metallerde, Endonezya’dan kaynaklanan arz endişeleri ile kalay 52.880 dolara çıkarak dört haftanın zirvesini gördü (%5,1 artış). Alüminyum 3.131 dolara (%1,2), çinko 3.381 dolarda değişmezken, kurşun 1.963,5 dolara (%0,4) ve nikel 17.950 dolara (%0,2) yükseldi.