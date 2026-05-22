Bakır fiyatları İran başlıklarının etkisiyle yükseldi

Bakır fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve ABD-İran görüşmelerine ilişkin belirsizliğin piyasalarda temkinli havayı koruması eşliğinde yükseldi. Londra Metal Borsası'nda bakır yüzde 0,80 artışla ton başına 13.623,50 dolara çıktı ve haftalık bazda yüzde 0,76 prim yaptı.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda bakır kontratı ise yüzde 0,04 artışla 104.770 yuan/ton seviyesinde kapanırken, haftalık yükseliş yüzde 0,15 oldu.

Diğer baz metallerde de karışık bir seyir izlendi. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,77, çinko yüzde 1,14, kurşun yüzde 0,22, nikel yüzde 0,31 ve kalay yüzde 1,78 yükseldi. Şanghay'da ise alüminyum yüzde 0,12, çinko yüzde 0,10 ve nikel yüzde 0,73 gerilerken, kurşun yüzde 0,42 ve kalay yüzde 0,40 artış kaydetti.

Şanghay Borsası'ndaki bakır stokları yüzde 1,6 arttı. Böylece stoklarda 13 Mart'tan bu yana ilk artış görülmüş oldu.

Piyasa görünümünde ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışı etkili olurken, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde seyretmesi enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin endişeleri de canlı tuttu. Öte yandan Çin'de mevsimsel talep yavaşlamasının bakıra yönelik talebi sınırlayabileceği değerlendirildi.