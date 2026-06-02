Bakır fiyatları İran riskiyle iki haftanın zirvesine çıktı

Bakır fiyatları, ABD tarifelerine ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin etkisiyle iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları ton başına 13.924 dolara çıkarak son dönemin zirvesini gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,38 artışla 13.884 dolar seviyesinde. Şanghay bakır vadeli işlemleri ise yüzde 1,32 artışla 106.050 yuan/ton seviyesine yükseldi.

Piyasalar, ABD'de çelik, alüminyum ve bakır ithalatına yönelik tarifelerde yapılan değişikliklerin ardından oluşan yeni fiyatlama dinamiklerini izlemeye devam ediyor. Beyaz Saray'ın bazı metal ürünlere yönelik tarifelerde güncellemeye gitmesi, arz-talep dengesine ilişkin belirsizliği artırdı.

ABD'de COMEX bakır fiyatlarının LME'ye kıyasla primli seyretmesi, stokların ABD depolarına yönelmesini teşvik etti ve küresel arz sıkışıklığı endişelerini güçlendirdi.

Alüminyum fiyatlarında da yükseliş görüldü. LME alüminyum yüzde 1,47 artışla 3.770,50 dolar/ton seviyesine yükselirken, işlem sırasında 3.775 dolar ile son dört yılın zirvesi test edildi. Şanghay alüminyum fiyatları da yüzde 0,88 artarak 24.530 yuan/ton seviyesine çıktı.

Diğer metallerde de genel olarak yukarı yönlü hareket izlendi. Kalay fiyatları güçlü bir yükseliş kaydetti; LME kalay yüzde 1,41 artarken, Şanghay kalay yüzde 3,45 yükseldi.

Çinko tarafında LME fiyatları yüzde 0,45, Şanghay'da yüzde 0,36 artış gösterdi. Kurşun fiyatları LME'de yüzde 0,25 yükselirken Şanghay'da yüzde 0,18 geriledi. Nikel ise LME'de 19.255 dolar/ton ile yatay seyir izliyor.