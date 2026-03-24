Bakır fiyatları İran savaşıyla kayıplarını sürdürüyor
Bakır fiyatları, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği küresel büyüme ve enflasyon endişeleriyle düşüşünü sürdürürken, Çin’den gelen talep ve gerileyen stoklar kayıpları sınırlayan unsurlar olarak öne çıkıyor.
ABD müttefiklerinin de çatışmaya dahil olabileceğine dair haberler de maliyetlerdeki düşüşe yönelik umutları zayıflattı.
Bakır, Londra Metal Borsası'nda (LME) bu ay yüzde 10 değer kaybetti. Ancak düşük fiyatlar Çin'den gelen talebi artırdı ve stoklar hızla geriledi.
Analistler, bakırın enerji dönüşümündeki rolü nedeniyle aşağı yönlü hareketin sınırlı kalabileceğini belirtiyor.
Bakır, Şanghay'da TSİ 06:04 itibarıyla yüzde 1,1 düşüşle ton başına 12.026,50 dolara geriledi. Nikel ve kalay fiyatları düşerken alüminyum yatay seyretti.