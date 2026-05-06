Bakır fiyatları İran'da barış umudu ve Çin'in dönüşüyle yükseldi

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır yüzde 1,3 artışla ton başına 13.309 dolara çıkarak 27 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı ise yüzde 1,7 yükselerek ton başına 102.810 yuana, yani 15.051,94 dolara çıktı.

Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda gemilere eşlik etme operasyonuna İran'la kapsamlı bir anlaşma yönünde "büyük ilerleme" sağlandığını söyleyerek kısa süreli ara vereceğini açıklamasının ardından hisse senetleri yükselmiş, petrol fiyatları düşmüş ve dolar gerilemişti.

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, piyasaların şu anda Orta Doğu'daki çatışmanın yatışmaya devam edeceği ve küresel ekonomiyi ciddi şekilde bozmayacağı umudunu fiyatladığını söyledi. Rodda, buna yapay zeka yatırımlarına ilişkin büyüyen iyimserlik ve bakır talebini destekleyen daha yapısal etkenlerin de eklendiğini, bu nedenle risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

LME'de alüminyum fiyatı ise Körfez bölgesindeki arz aksaklıklarının hafifleyebileceği beklentisiyle yüzde 0,1 düşüşle 3.586,50 dolara geriledi. Körfez bölgesi, küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor.

ANZ analistleri, yavaşlayan talep artışına rağmen arz aksamaları ve jeopolitik risklerin piyasayı açıkta bırakması nedeniyle alüminyum fiyatlarının bu yıl 3.400 doların üzerinde kalmaya devam etmesini bekliyor.

Diğer baz metallerde LME'de nikel yüzde 1,7, kurşun yüzde 0,5, çinko yüzde 1,4 yükselirken, kalay yüzde 6,3 tırmandı. Şanghay'da ise alüminyum yüzde 1,3, nikel yüzde 3,8, kurşun yüzde 1,9, çinko yüzde 2,5 ve kalay yüzde 8,5 yükseldi.