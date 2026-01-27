Bakır fiyatları kar satışlarıyla geriledi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) bakır fiyatı yüzde 0,16 düşüşle ton başına 102.600 yuana inerken, Londra Metal Borsası’nda (LME) bakır yüzde 0,68 kayıpla 13.109,50 dolar seviyesine geriledi.

Piyasalarda oynaklığı artırabilecek bir adım olarak, SHFE bakır ve alüminyum işlemleri için teminat oranlarını yükselttiğini ve fiyat limitlerini genişlettiğini açıkladı. Söz konusu düzenlemelerin 28 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Diğer metallerde ise karışık bir görünüm öne çıktı. SHFE’de kalay fiyatları yüzde 1,93 artarak ton başına 451.160 yuana yükselirken, LME’de kalay yüzde 4,09’luk güçlü bir toparlanmayla 56.450 dolara çıktı. Alüminyum fiyatları SHFE’de yüzde 0,21, LME’de ise yüzde 0,47 oranında geriledi.

Çinko SHFE’de yüzde 0,77 yükselirken, LME’de yüzde 0,25 düşüş kaydetti. Nikel fiyatları SHFE’de yüzde 1,87, LME’de ise yüzde 0,17 oranında değer kaybetti. Kurşun ise SHFE’de yüzde 0,79 gerilerken, LME’de yüzde 0,07 düşüşle işlem gördü.

Analistler, bakırda görülen geri çekilmenin ağırlıklı olarak kar realizasyonundan kaynaklandığını, ancak küresel talep ve arz dinamiklerinin orta vadede fiyatlar üzerindeki belirleyici rolünü koruduğunu belirtiyor.