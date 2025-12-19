Bakır fiyatları küresel ekonomik beklentilerle ayrıştı

Küresel piyasalarda bakır fiyatları, ABD faiz oranlarına ilişkin beklentiler ve yapay zekâ patlamasının etkisiyle farklı yönlerde hareket etti. Bu sırada nikel, Endonezya'daki üretim kesintileriyle öne çıkarak diğer metallerle birlikte genel bir yükseliş trendi sergiledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın ton fiyatı 92.770 yuan seviyesinde küçük bir değişim gösterirken, haftayı yüzde 1,03 düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır yüzde 0,12 düşüşle 11.764 dolar/ton seviyesine gerilese de haftalık bazda yüzde 2,13'lük bir artış kaydetti.

ABD'de tüketici fiyatlarının beklentilerin altında kalması, gelecek yıl faiz indirimleri olasılığını güçlendirdi ve bu durum bakır piyasasında farklı tepkilere yol açtı.

Diğer metallerden nikel, Endonezya'nın nikel cevheri üretimini azaltma kararı sonrası SHFE'de yüzde 2,61, LME'de ise yaklaşık yüzde 1 artış göstererek dikkat çekti.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,27, kurşun yüzde 0,68, kalay yüzde 1,35 oranında yükselirken, çinko fiyatları sınırlı bir değişim sergiledi. LME'de ise alüminyum yüzde 0,09, çinko yüzde 0,11, kurşun yüzde 0,61 artış kaydederken, kalay fiyatları sabit kaldı.