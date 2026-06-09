Bakır fiyatları LME stoklarındaki sıkışıklığın desteğiyle yükseldi

Bakır fiyatları, Çin'in ithalatındaki düşüşe ve Orta Doğu kaynaklı gerilimlere rağmen Londra Metal Borsası stoklarındaki sıkışıklığın desteğiyle yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatı TSİ 11.01 itibarıyla yüzde 0,6 artışla ton başına 13.687,5 dolara çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı yüzde 0,56 yükselerek ton başına 104.650 yuana ulaştı.

LME bakır stoklarının azalması, Çin'den gelen zayıf ithalat verilerine rağmen fiyatları destekledi.

Çin, 2026 yılının ilk beş ayında 2,01 milyon ton işlenmemiş bakır ithal etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşe işaret etti.

Yangshan bakır primi ton başına 64 dolara gerileyerek 28 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Piyasalar, çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi verisine odaklandı. Enflasyonun beklentileri aşması halinde bakır ve diğer riskli varlıklar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Diğer metallerde LME'de alüminyum yüzde 0,06, çinko yüzde 1,0, kurşun yüzde 0,18 ve kalay yüzde 0,81 yükseldi. Nikel ise yüzde 0,33 geriledi.