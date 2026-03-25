Bakır fiyatları Orta Doğu’daki gerilimin azalması umutlarıyla yükseldi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en çok işlem gören bakır kontratı, iki günlük düşüş serisini sonlandırarak gündüz seansını yüzde 1,14 artışla 95.590 yuan (13.864,67 dolar) seviyesinden kapattı. LME'de referans üç aylık bakır kontratı ise yüzde 0,96 yükselerek ton başına 12.216,5 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Salı günü hem Şanghay hem Londra piyasalarında, İran savaşı nedeniyle artan enerji fiyatları ve buna bağlı olarak yükselen enflasyon endişeleri küresel ekonomik büyüme görünümünü olumsuz etkileyerek bakır fiyatlarının düşmesine yol açmıştı.

Piyasa hissiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde önemli bir ilerleme sağlandığını belirtmesiyle Çarşamba günü genel olarak iyileşti. Trump detay vermese de Tahran’dan yapılan açıklamada ABD’nin kendi içinde müzakere yürüttüğü belirtilerek bu iddia reddedildi. Everbright Futures analistleri, “ABD ile İran arasında gerilimin azalabileceği beklentisi, piyasa hissiyatını iyileştiren temel etken haline geldi. Ancak müzakerelere ilişkin belirsizlikler devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

SHFE’de alüminyum yüzde 0,63, nikel yüzde 1,08, kurşun yüzde 0,3, kalay yüzde 1,91 yükselirken, çinko yüzde 0,28 değer kaybetti.

LME’de ise nikel yüzde 2,27, kurşun yüzde 0,7, kalay yüzde 1,26, çinko yüzde 0,4 artarken, alüminyum yüzde 0,3 düşüş gösterdi.