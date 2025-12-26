Bakır fiyatları rekor seviyede!

Küresel bakır piyasası, yoğunlaşan konsantre arz sıkıntısının etkisiyle rekor seviyelere ulaşırken, Çinli ‘smelter’ların işlem ücretleri konusunda belirsizlik yaşamasına yol açtı. Yatırımcılar ise ABD Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimi sinyalleriyle zayıflayan doların emtia piyasalarını destekleyeceğini öngörüyor.

Şangay vadeli işlemler piyasasında bakır, yüzde 3,5'lik bir artışla 98.550 yuan/ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakırın referans fiyatı 12.282 dolar ile 12.300 dolar seviyesine yaklaşarak zirve yaptı. Konsantre arzındaki kıtlık nedeniyle Çinli bakır ‘smelter'ları, 2026 yılının ilk çeyreği için işlem ücretleri konusunda herhangi bir rehberlik belirleyemedi.

Çin, bakıra bağımlı "sert teknolojileri" hedefleyen ve her biri 50 milyar yuanın üzerinde olan üç yeni girişim sermayesi fonunu hayata geçirdi. Bu durum, ülkenin stratejik sektörlere yatırım yapma isteğini ve bakır talebinin gelecekteki potansiyelini gözler önüne seriyor. Diğer metallerde ise Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) alüminyum ve kurşun yüzde 0,6 oranında yükselirken, çinko yüzde 0,5 düştü. Nikel yüzde 0,9 değer kazanarak altı günlük yükseliş serisine son verdi ve kalay yüzde 0,14 kayıp yaşadı.