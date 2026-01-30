Bakır fiyatları rekor seviyelerden kar satışı sonrası geriledi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 1,81 düşüşle 104.760 yuan'a geriledi ve rekor yüksek seviyesinden çekilmesine rağmen Ocak ayında yüzde 7'nin üzerinde bir artış sergiledi. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır yüzde 1,91 kayıpla 13.357,50 dolara düştü; daha önce ulaştığı 14.527,50 dolarlık rekor seviyeden geri çekilse de haftayı yüzde 7 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Yangshan bakır primi, Ocak ayının başındaki 40 doların üzerindeki seviyelerden 23 dolara düşerek Çin'deki talebin zayıfladığına işaret etti.

Kar realizasyonu ve güçlü dolar, bakırın yanı sıra diğer baz metallerde de düşüşe katkıda bulundu. SHFE'de alüminyum yüzde 2,98, kurşun yüzde 1,43, nikel yüzde 3,25, kalay ise yüzde 6,41 gerilerken, çinko yüzde 0,39 yükseliş kaydetti. LME'de ise alüminyum yüzde 1,20, çinko yüzde 0,50, kurşun yüzde 0,57, nikel yüzde 2,25 ve kalay yüzde 3,78 düştü. ING Economics analistleri, mevcut kar satışlarına rağmen bakır için yapıcı bir zemin olduğunu belirtiyor.