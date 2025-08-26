  1. Ekonomim
Bakır fiyatları Şili düzenlemeleriyle fiyatları yükseltti

Bakır fiyatları, ABD'de kritik mineral statüsü kazanma ihtimali ve Şili'deki madencilik düzenlemelerine ilişkin gelişmelerin etkisiyle yükseliş kaydetti. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır yüzde 0,45 artışla ton başına 9.841 dolardan işlem görüyor.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun (USGS) bakırı 2025 yılı için kritik mineral olarak önermesi, sektörde ek fonlama ve izin süreçlerinin hızlanabileceği beklentisini doğurdu. Ancak BigMint danışmanlık şirketi, yüksek stoklar nedeniyle LME bakır fiyatlarının dar bir aralıkta seyredebileceğini ve hafif bir düşüş riski taşıdığını belirtti.

Ayrıca, Şili'deki El Teniente madenindeki bir olayın ardından madencilik düzenleyicisi Sernageomin, Codelco'ya yeni gereklilikler getirerek düzenleyici baskıyı artırdı.

Diğer metallerde ise LME'de alüminyum %0,34, nikel %0,23 ve çinko %0,28 düşerken, kurşun %0,3 ve kalay %0,1 yükseldi.

