Bakır fiyatları, Şili'deki arz sorunları nedeniyle yükseldi

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 07.48'de %0,1 artışla 9.650,50 dolar/tona yükseldi. Ancak, Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı, %0,3 düşüşle 78.240 yuan/ton (10.884,51 dolar) seviyesine geriledi.

Bir belgeye göre Şili devletine ait madencilik şirketi Codelco, geçen hafta meydana gelen depremde altı kişinin hayatını kaybettiği El Teniente bakır madenindeki çöküntüyle ilgili dört rapor hazırlamalı. El Teniente madeni geçen yıl 356.000 ton bakır üretti.

Analistler, “Tüccarlar, yüksek fiyatlardan yararlanmak amacıyla ABD'ye getirdikleri rekor miktardaki sevkiyatların bir kısmını yeniden ihraç etmeye başlıyor. Ticaret akışlarındaki bu aksaklıklar, Şili'deki arz endişelerini gölgede bırakıyor” dedi.

LME kayıtlı depolarda depolanan bakır 14.275 ton artarak toplam 153.850 tona ulaştı ve Haziran sonundan bu yana %70 artış kaydetti.

Geçen hafta, beklenmedik şekilde zayıf çıkan ABD istihdam verileri, Fed'in Eylül ayından itibaren faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri tetikledi. Bu durum doların zayıflamasına ve bakır gibi dolar cinsinden fiyatlandırılan metallerin diğer para birimlerini kullananlar için daha ucuz hale gelmesine neden oldu.

LME'de alüminyum %0,3 artışla 2.571 dolar/tondan, nikel %0,3 artışla 15.060 dolar/tondan, kurşun %0,5 artışla 1.983 dolar/tondan, kalay %0,3 artışla 33.310 dolar/tondan, çinko ise %0,2 artışla 2.760 dolar/tondan işlem gördü.