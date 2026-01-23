Bakır fiyatları Şili'deki maden grevi sonrası yükselişte

Capstone Copper'ın Şili'deki Mantoverde madeninde yaşanan grevin arz endişelerini artırmasıyla bakır fiyatları değer kazandı. Bu yükselişe ek olarak, zayıflayan ABD doları da metal piyasalarına destek verdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır yüzde 0,32 artışla 101.020 yuan (14.507,49 dolar) seviyesine yükselirken, Londra Metal Borsası (LME) üç aylık bakır yüzde 1,01 değer kazanarak ton başına 12.884,50 dolar oldu.

Diğer yandan, Freeport-McMoRan, Grasberg madenindeki üretimin yüzde 85'inin yılın ikinci yarısına kadar yeniden başlayacağını belirtti. ABD dolar endeksinin altı haftanın en büyük günlük düşüşünü yaşaması, metal fiyatlarına genel bir destek sağladı.

Kalay ve nikelde büyük kazançlar

Hem Londra hem de Şanghay borsalarında kalay ve nikel en büyük kazançları kaydetti. Şanghay'da kalay yüzde 4,22 artışla 427.180 yuan seviyesine çıkarken, nikel yüzde 3,17 yükselerek 146.840 yuan oldu.

LME'de ise kalay yüzde 3,50 artışla 53.695 dolar ve nikel yüzde 2,86 yükselişle 18.510 dolar seviyelerinden işlem gördü. Şanghay'da alüminyum yüzde 0,85, çinko yüzde 0,92 değer kazanırken, kurşun yüzde 0,15 düşüş yaşadı.

LME'de ise alüminyum yüzde 0,21, çinko yüzde 0,73 arttı, kurşun yüzde 0,25 yükselişle kapandı.