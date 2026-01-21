Bakır fiyatları stok sıkıntısı ve talebin etkisiyle yükseldi

Endonezya'daki madencilik kısıtlamalarının yol açtığı tin fiyatlarındaki fırlama ile birlikte nikel, alüminyum, çinko ve kurşun gibi diğer metaller de günü kazançla kapattı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır, önceki %1,6'lık düşüşünü telafi ederek %1,3 oranında artışla 12.920 dolar/tona yükseldi.

Bu yükselişte sıkı stok koşulları ve zayıflayan doların yanı sıra, bakırın 'tom-cash' priminin 100 dolar/tona sıçraması etkili oldu.

Öte yandan, Yangshan bakır primi son 18 ayın en düşük seviyesi olan 22 dolar/tona gerilediği ve Çin'in aralık ayındaki rafine bakır ihracatının 96.000 ton olduğu belirtildi.

Endonezya'daki yasa dışı madencilik faaliyetlerine yönelik sıkı denetimler sonucunda tin fiyatları %5,2 fırlayarak 51.980 dolar/tona ulaştı. Benzer şekilde, nikel fiyatları %2,3 artışla 18.010 dolar/tona, alüminyum %0,8 yükselişle 3.133 dolar/tona, çinko %1,1 artışla 3.206,50 dolar/tona ve kurşun %0,9 artışla 2.406,50 dolar/tona ulaştı.