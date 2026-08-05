Bakır fiyatları tarihi zirveye yakın: Gözler ABD tarifelerinde

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ABD emtia piyasasında işlem gören bakır vadeli kontratları, yılbaşından bu yana yüzde 17'nin üzerinde prim yaptı. Comex ile Londra Metal Borsası (LME) arasındaki fiyat makasının açılması, küresel bakır sevkiyatlarının giderek daha fazla ABD'ye yönelmesine neden oldu. Amerikan piyasasında artan talep nedeniyle diğer bölgelerde arzın sıkılaşması ise uluslararası bakır fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen başlıca etkenlerden biri oldu.

ABD tarifeleri ve İran iyimserliği metal piyasalarının odağında

ABD’nin ithalat tarifelerine ilişkin karar süreci piyasaların odağında kalmaya devam ederken, yatırımcılar olası düzenlemelerin küresel metal ticaretine etkisini yakından izliyor. Özellikle ABD piyasasında oluşan fiyat avantajı, fiziksel bakır akışının ülkeye yönelmesini hızlandırdı.

Bu gelişme, başta Londra Metal Borsası olmak üzere diğer ticaret merkezlerinde arzın daralmasına neden olurken, küresel fiyat dengeleri üzerinde de etkisini artırdı.

Orta Doğu cephesinde ise son haftalarda yükselen jeopolitik risk algısının yerini daha iyimser beklentiler aldı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasiteyle kullanılmasına yönelik diplomatik temaslar emtia piyasalarında yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump da Los Angeles’ta yaptığı açıklamada İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ifade etti.

Doların değer kaybı metal piyasalarını hareketlendirdi

ABD dolarındaki zayıflamanın etkisiyle yalnızca bakır değil, diğer baz metallerde de yukarı yönlü hareket görüldü. Kurşun, çinko ve alüminyum fiyatları gün içinde değer kazanırken, metal piyasalarında alımlar güçlendi.

Comex’te bakır kontratları Şanghay saatiyle 12.45 itibarıyla pound başına 6,65 dolar seviyesinde yatay seyir izledi. Bu fiyat, mayıs ayında kaydedilen tarihi zirvenin yüzde 1’den daha az altında bulunuyor.

Londra Metal Borsası’nda bakır, önceki işlem gününde yüzde 1,4 yükselerek mayıs ayından bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirmesinin ardından yeni günde yatay bir görünüm sergiledi. Çinko fiyatı, 2022 yılından bu yana görülen en yüksek kapanış seviyesinin ardından yüzde 0,3 yükselirken, alüminyum fiyatı da yüzde 0,2 artış kaydetti.