Bakır fiyatları ticaret görüşmeleri ile yükselişte

LME'de üç aylık bakır, TSİ 04.00'da %0,05 artışla 9.935 dolar/tona yükselirken, SHFE'de en çok işlem gören bakır kontratı %0,04 artışla 79.840 yuan/ton (11.150,99 dolar) oldu.

İki Avrupalı diplomat dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve ABD'nin, AB mallarına %15 ABD temel tarifesi ve olası muafiyetler içerebilecek bir ticaret anlaşmasına doğru ilerlediğini söyledi. Bu durum, Başkan Donald Trump'ı Japonya ile yeni duyurduğu anlaşmanın hemen ardından başka bir büyük ticaret anlaşmasına yaklaştırabilir.

Şili Maden Bakanı ve dünyanın en büyük bakır üreticisi Codelco'nun başkanı dün, ABD tarafından 1 Ağustos'ta uygulanacak %50 bakır tarifeleri hakkında henüz bilgi almadıklarını söyledi. ABD'nin rafine bakır ithalatının büyük kısmı Şili'den geliyor.

1 Ağustos yaklaşıyor, ancak hangi bakır ürünlerine %50 ithalat tarifesi uygulanacağını kimse bilmiyor, diyen Şanghay merkezli bir analist, bunun "sonrasında pek çok olası senaryo varken bakır fiyatlarının nereye gideceğini tahmin etmeyi zorlaştırdığını" belirtti.

Dün itibarıyla, COMEX'e kayıtlı depolarındaki bakır stokları, ABD'nin bakır ithalatı hakkında soruşturma başlattığı Şubat ayı sonuna göre %163 artışla 245.508 tona ulaştı.

SHFE'de metal fiyatları, Pekin'in metal ve çelik de dahil olmak üzere endüstriyel büyümeyi istikrara kavuşturacağına dair açıklamasının ardından dünden bu yana yaşanan coşkuyla birlikte düşüş belirtileri göstererek aralıklı seyretti. SHFE'de alüminyum %0,41 düşüşle 20.760 yuan/ton oldu.

SHFE'de kurşun 16.905 yuan seviyesinde yatay seyrederken, nikel %0,23 artışla 123.820 yuan/ton, çinko %0,26 artışla 22.965 yuan/ton, kalay %1,79 artışla 273.710 yuan/ton oldu.

LME'de alüminyum %0,17 düşüşle 2.646,5 dolar/tona gerilerken, çinko %0,12 artışla 2.865,5 dolar/tona, nikel %0,12 artışla 15.590 dolar/ton çıktı, kurşun 2.032 dolar/tonda yatay seyretti.