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Bakır fiyatları Trump etkisiyle tırmanıyor

LME'de bakır fiyatı Trump'ın ithalata tarife uygulayacağı haberlerinin etkisiyle yükseldi.

Haber Merkezi
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Bakır fiyatları Trump etkisiyle tırmanıyor
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ING araştırma analistlerinin yorumuna göre, ABD Başkanı Trump'ın ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek bakır ithalatına yönelik bir soruşturma emri vermesi ve potansiyel olarak gümrük vergilerinin önünü açmasının ardından bakır fiyatları yükseldi.

Analistlere göre, ABD bakır ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini ithal ettiği için bu tür potansiyel tarifelerin önemli bir etkisi olması muhtemel.

Analistler, bakıra yönelik gümrük vergisi riskinin son haftalarda ana metal fiyatlarında dalgalanmaya neden olduğunu da belirttiler.

LME'de 3 ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,84 artışla ton başına 9.480,50 dolardan işlem görüyor.

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