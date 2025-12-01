Bakır fiyatları yeni haftaya başlarken yeni zirveler deniyor

Bakır fiyatları, Çinli başlıca eriticilerin 2026'da üretimi kısmaya yönelik anlaşması ve dünyanın en büyük bakır üreticisi Codelco'nun rekor prim teklifleri sayesinde pazartesi günü yeni zirvelere ulaştı. Bu artışta, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ve doların zayıflaması da önemli rol oynadı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en aktif bakır sözleşmesi yüzde 2,08 artışla 89.020 yuan'a (12.583,40 ABD doları) yükselirken, gün içinde 89.650 yuan ile rekor kırdı. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise üç aylık bakır sözleşmesi, cuma günü belirlenen rekorun ardından ton başına 11.294,5 dolar ile yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve yüzde 0,24 artışla 11.216 dolardan işlem gördü.

Piyasayı destekleyen faktörler

Çinli bakır eriticilerinin oluşturduğu CSPT (China Smelters Purchase Team) grubunun, negatif bakır konsantresi işleme ücretleriyle mücadele etmek amacıyla 2026'da üretimi yüzde 10'dan fazla azaltma kararı, piyasayı destekleyen ana faktörlerden biri oldu. Ayrıca, Şili'li Codelco'nun Çinli alıcılara ton başına 350 dolara kadar yüksek primler talep etmesi ve ABD'li müşteriler için 500 doları aşan teklifler, Comex-LME arbitrajından yararlanma amacı taşıyarak fiyatları yukarı çekti.

Piyasada, Federal Rezerv'in aralık ayında faiz indirimine gideceği yönündeki artan iyimserlik, daha yüksek ekonomik aktivite beklentisiyle bakır talebini artırarak yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı oldu. ABD dolarının değer kaybetmeye devam etmesi de, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için dolarla işlem gören emtiaları daha ucuz hale getirerek piyasayı destekledi. Diğer SHFE baz metallerinden alüminyum yüzde 1,44, çinko yüzde 0,78, nikel yüzde 0,26 ve kalay yüzde 2,68 yükselirken, kurşun ise az değişti. LME metallerinde ise alüminyum yüzde 0,21, çinko yüzde 0,13, nikel yüzde 0,34 ve kalay yüzde 1,08 artış gösterirken, Londra kurşun da fazla değişim göstermedi.