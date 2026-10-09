Bakır fiyatları yeniden yükselişte

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Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı yüzde 1,08 artarak 14.464 dolara çıktı ve önceki seanstaki kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise bakır, Londra piyasasında gece saatlerinde yaşanan düşüşü takip ederek yüzde 0,61 geriledi ve ton başına 110.060 yuandan işlem gördü.

Bakır fiyatlarında maden üretimindeki aksaklıklar ve Çin'deki güçlü talep destekleyici unsurlar olarak öne çıktı.

Çin'de bakır ithalat primi yaklaşık 4 yılın zirvesinde

Çin'in bakır ithalat talebinin göstergelerinden biri olan Yangshan bakır primi, ton başına 125 dolara yükselerek Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Primdeki yükseliş, Çin piyasasındaki bakır talebinin güçlü seyrini ortaya koydu.

Şili'deki grev üretimi yarıya indirebilir

Bakır piyasasında arz tarafına ilişkin endişeler de fiyatları destekledi.

Antofagasta'nın Şili'deki Centinela bakır madeninde yaşanan grevin, kasım ayında üretimi yarı yarıya azaltabileceği belirtildi.

Olası üretim kaybı, küresel bakır arzına ilişkin risklerin gündemde kalmasına neden oldu.

Diğer baz metallerde karışık seyir

Londra Metal Borsası'nda bakırın yanı sıra diğer baz metallerde de yükselişler görüldü. Şanghay piyasasında ise fiyatlar geriledi.