Bakır fiyatları yükselen maliyetlerle bir ayın zirvesinde

Küresel piyasalarda bakır, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 1,84 artışla 100.980 yuan/metrik tona çıkarken, Londra Metal Borsası'nda (LME) yüzde 0,36'lık yükselişle 13.101 dolar/tona ulaştı. Bu yükselişte enerji maliyetlerindeki artışlar ve Şili merkezli madencilik şirketleri Codelco ile Antofagasta'nın artan yakıt ve girdi maliyetleri, bakır üreticilerinin maliyetlerini yükselten ana faktörler olarak öne çıktı. Özellikle Çin'in mayıs ayından itibaren sülfürik asit ihracatını durdurması, bakır ve nikel tedarikinde sıkıntı yaşanabileceği endişelerini artırdı. Ayrıca, Yangshan bakır priminin haftalık bazda yüzde 76 artarak 74 dolar/tona sıçraması, Çin'deki güçlü talebin belirgin bir göstergesi oldu.

Diğer baz metallerde de benzer bir eğilim gözlendi; Şanghay nikel yüzde 2,39, LME nikel ise 17.840 dolar/tona yükseldi. Şanghay alüminyum yüzde 0,75, kalay yüzde 2,39 ve çinko yüzde 0,36 artış gösterirken, kurşun fiyatları yatay seyretti. LME'de ise alüminyum yüzde 0,28, kurşun yüzde 0,31, kalay yüzde 1,32 ve çinko yüzde 0,44 değer kazandı. ABD-İran geriliminin hafiflemesi umutlarıyla doların zayıflaması da baz metallere geniş destek sağladı.