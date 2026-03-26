Bakır fiyatları yükselen stoklarla geriledi

Bu düşüşte, LME depolarındaki bakır stoklarının sekiz yılın en yüksek seviyesi olan 361.075 tona ulaşması etkili oldu.

Öte yandan, Şangay bakır vadeli işlemleri ise erken saatlerdeki yükselişlerin ardından yüzde 0,17 artışla 95.350 yuan seviyesinde kapandı. Diğer metallerde alüminyum fiyatları LME'de yüzde 0,1 artarken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) yüzde 0,52 azaldı. Kurşun fiyatları LME'de yüzde 0,86, SHFE'de ise yüzde 0,27 geriledi. Kalay fiyatları LME'de yüzde 0,85, SHFE'de yüzde 0,98 kayıp yaşarken, çinko LME'de yüzde 0,29 düşerken SHFE'de yüzde 0,48 değer kazandı. Nikel fiyatları ise LME'de yüzde 0,7 düşerken, tedarik endişeleriyle SHFE'de yüzde 0,41 artış gösterdi.