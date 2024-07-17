Bakır fiyatları yükselişinde dolar baskısı!

Londra'da bakır ve diğer temel metallerin çoğu, önceki seanstaki satışların ardından yükseldi, ancak kazançlar güçlenen ABD doları nedeniyle sınırlı kaldı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, dünkü %1,5'lik düşüşün ardından TSİ 04.41'de %0,3 artışla 9.694,50 dolar/tona yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ağustos ayı bakır kontratı, %0,8 düşüşle 78.740 yuan/tona (10.835,28 dolar) geriledi.

Çin'deki zayıf talep, son zamanlarda fiyatlardaki düşüşün temel nedeni oldu, ancak çoğunlukla madencilik tarafında yaşanan arz sorunları piyasaya bir miktar destek verdi.

Piyasa katılımcıları, ileri üretimi teşvik etme, büyük bir emlak krizini yönetme ve iç tüketimi artırma çabalarının ana hatlarını belirlemek üzere pazartesi günü başlayan üçüncü genel toplantıyı bekliyorlar.

Dolar, ABD'de perakende satış verilerinin beklenenden daha güçlü olduğunun kanıtlanmasının ardından yükseldi ancak yine de Fed'in bu yıl faiz indirimine ilişkin beklentileri sağlam tutacak kadar yumuşak kaldı.

LME'de alüminyum %0,5 artışla 2.417 dolar/tondan, çinko %0,4 artışla 2.892 dolar/tondan, kurşun %0,2 artışla 2.189 dolar/tondan, nikel %0,3 artışla 16.645 dolar/tondan, kalay ise %0,4 düşüşle 33.045 dolar/tondan işlem gördü.