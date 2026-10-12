Bakır fiyatları yükselişte: Şili'deki madenlerde arz endişesi büyüyor

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Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli gösterge bakır kontratı, yüzde 0,3 artışla ton başına 14.585 dolara yükseldi. Bakır fiyatları geçen haftayı da yükselişle tamamlamıştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,9 değer kazanarak ton başına 110.630 yuana ulaştı.

Şili'de heyelan nedeniyle bakır üretimi kısmen durduruldu

Şili'nin devlete ait madencilik şirketi Codelco, El Teniente madeninde meydana gelen heyelanın ardından faaliyetlerini pazar günü kısmen durdurdu.

Şili madencilik düzenleyicisi SERNAGEOMIN'in açıklamasına göre heyelanda iki işçi hayatını kaybederken, bir işçi kurtuldu.

Centinela madenindeki grev devam ediyor

Şili'de Antofagasta şirketine ait Centinela bakır madeninde işçilerin başlattığı grev sürüyor.

Bölgesel çalışma makamlarının önerdiği gönüllü arabuluculuk süreci kapsamında taraflar arasındaki müzakerelerin salı günü yeniden başlaması bekleniyor.

Sendikalar, grevin üretim üzerindeki asıl etkisinin kasım ayında görülebileceğini ve üretimin yarıya kadar düşebileceğini belirtiyor.

Commerzbank: Arz kesintileri büyüyebilir

Commerzbank, Şili'deki iş anlaşmazlıklarının daha büyük çaplı arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırdığını bildirdi.

Banka, dünyanın en büyük bakır madeni Escondida'da da hükümet arabuluculuğunda ücret görüşmelerinin devam ettiğine dikkat çekti.

Commerzbank, Centinela'daki grevin yarattığı endişelerin, Escondida'daki müzakereler nedeniyle daha da önem kazandığını belirtti.

Çin'de bakır ithalat primi dört yılın zirvesinde

Çin'in ithal bakır talebinin önemli göstergelerinden Yangshan bakır primi, geçen hafta ton başına 135 dolara yükselerek son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan Şanghay Vadeli İşlemler Borsası tarafından izlenen depolardaki bakır stokları, eylül sonuna göre yüzde 51,6 artarak 58 bin 744 tona çıktı.

Diğer baz metallerde karışık seyir

Londra Metal Borsası'nda alüminyum 3.047 dolar, çinko 3.806,50 dolar seviyesinde yatay seyretti. Kurşun yüzde 0,1 artışla 1.889 dolara yükselirken, nikel yüzde 0,5 düşüşle 15.550 dolara, kalay yüzde 0,1 kayıpla 52.745 dolara geriledi.

Şanghay'da ise alüminyum yüzde 0,4, çinko yüzde 1, kurşun yüzde 0,9 ve kalay yüzde 1,4 yükselirken, nikel yüzde 1,3 değer kaybetti.