Bakır fiyatları yükseliyor, gözler Fed'de!

Bakır fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasının jeopolitik riskleri azaltmasının desteğiyle yükselirken, Fed'in para politikası toplantısına ilişkin beklentiler kazanımları sınırladı.

Londra Metal Borsası'nda bakır yüzde 0,3 artışla ton başına 13 bin 814 dolara çıktı. ABD-İran anlaşmasının İran limanlarına yönelik ablukanın sona erdirilmesini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içermesi metal fiyatlarını destekledi.

Anlaşmanın ardından petrol fiyatlarının gerilemesi, enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon endişelerini hafifletti.

Diğer baz metallerde de karışık bir görünüm izlendi. Alüminyum yüzde 0,9, çinko yüzde 0,11 ve kalay yüzde 0,1 yükseldi. Kurşun yüzde 0,03, nikel ise yüzde 0,26 geriledi.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh ilk para politikası toplantısına hazırlanırken, bu yıl faiz indirimi beklenmemesi bakır fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan unsur oldu.