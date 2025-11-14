Bakır fiyatları zayıf Çin verileri ve ABD endişeleriyle geriledi

Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik belirsizlikler, bakır fiyatlarının dört günlük yükseliş serisinin ardından geri çekilmesine neden oldu. Piyasalar, ABD'den gelecek önemli ekonomik verileri öncesinde de temkinli bir duruş sergiledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı 02:50 GMT itibarıyla yüzde 0,30 düşüşle metrik ton başına 87.070 yuan (yaklaşık 12.223,78 dolar) seviyesine gerilerken, Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge üç aylık bakır yüzde 0,45 azalarak ton başına 10.906,5 dolara indi.

Çin ekonomisi

Çin ekonomisinden gelen son veriler zayıf bir tablo çizdi; ülkenin sanayi üretimi ekim ayında yıllık bazda yüzde 4,9 artış gösterirken, perakende satışlar ise yüzde 2,9 yükseldi. Bu rakamlar, bir yıldan uzun süredir görülen en yavaş büyüme oranlarını işaret etti. Ayrıca, yeni konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,5 düşüşle bir önceki ekim ayından bu yana en keskin düşüşü kaydetti. Çin bankaları tarafından verilen yeni krediler de ekim ayında keskin bir düşüş göstererek piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Fed beklentileri

Piyasalar, federal hükümetin yeniden açılmasının ardından açıklanacak ABD ekonomik verileri öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin zayıflamasına yol açtı.

Diğer metallerde ise Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum yüzde 0,11, çinko yüzde 0,60, kurşun yüzde 0,42, nikel yüzde 0,99 ve kalay yüzde 1,46 oranında geriledi. Londra Metal Borsası'nda ise alüminyum yüzde 0,62, çinko yüzde 0,34, nikel yüzde 0,14 ve kalay yüzde 0,82 değer kaybederken, kurşunda belirgin bir değişiklik yaşanmadı.