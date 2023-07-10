Bakır fiyatları zayıf Çin verileriyle düştü

Londra’da işlem gören bakır fiyatları, en büyük tüketici Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve küresel ekonomik yavaşlamanın büyüme bazlı metallere olan talep üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin endişelerin baskısı altında düştü.

Haftanın ilk işlem gününde Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır sabah seansında %0,9 düşüşle metrik ton başına 8.295,5 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Çin'de üretici fiyatları (ÜFE) haziran ayında yedi yıldan uzun bir sürenin en hızlı düşüşünü kaydederken, tüketici fiyatlarının deflasyonun eşiğine gelmesi politika yapıcıların durgun talebi canlandırmak için daha fazla teşvik kullanması gerektiği yönündeki görüşleri güçlendirdi.

ING analisti Ewa Manthey, "Çin'den gelen son veriler, ülkenin COVID-19 kısıtlamalarının ardından hala toparlanmakta zorlandığını gösteriyor. Çin ekonomisinin toparlanması, ihracatın düşmesi ve ülkenin emlak sektöründeki durgunluğun baz metal talebine zarar vermesiyle hız kaybediyor." dedi.

Yatırımcının gözü ABD enflasyonunda

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi, dolar fiyatlı metalleri diğer para birimlerine sahip alıcılar için daha az cazip hale getiriyor. Yatırımcıların gözü çarşamba günü açıklanacak ve manşet enflasyonun 2021 başından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini göstermesi beklenen ABD tüketici fiyatları verilerinde olacak.

Piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed)’nın bu ay faiz artırımına gideceğini düşünüyor. Ancak zayıf bir TÜFE verisi eylül ayında yeni bir hamle riskini azaltabilir.

TFM’de bakır ihracatı yeniden başladı

Dünyanın en büyük üçüncü bakır üreticisi Kongo'da Çinli CMOC Group, TFM madeninden bakır ve kobalt ihracatının yeniden başladığını doğruladı.

Bakır stoklarında düşüş

Borsanın günlük verilerine göre, LME'ye kayıtlı depolardaki bakır stokları 3.550 tonun teslim edilmesinin ardından 59.425 metrik ton ile nisan ayı sonundan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Ancak, LME'nin nakit bakır kontratı, haziran ayındaki kısa süreli primin ardından hala üç ay vadeli karşısında indirimli işlem görüyor. Bu da yakın vadeli arzın bolluğuna işaret ediyor.

Metallerde karışık seyir

Londra Metal borsasında işlem gören diğer metallerde karışık seyir hakim. Sabah seansında alüminyum %0,1 artışla metrik ton başına 2.148 dolar, çinko %0,3 düşüşle 2.354 dolar, kurşun %0,2 artışla 2.056 dolar, kalay %1,0 kayıpla 28.065 dolar ve nikel %0,2 primle 20.850 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.