Bakır fiyatları zayıf dolarla 6 haftanın zirvesinde

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır %0,7 artışla ton başına 13.140 dolara yükseldi ve gün içinde 3 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 13.210,50 dolara ulaştı. Şanghay'da ise en çok işlem gören bakır sözleşmesi %2,1 artışla 101.190 yuana (14.844,43 dolar) çıktı.

Zayıflayan dolar endeksi fiyatları desteklerken, artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu savaşının etkileri de maliyet baskılarını artırdı. Codelco'daki maliyetler pound başına 10 sent arttı ve Antofagasta da artan girdi maliyetlerine dikkat çekti. Şili'de 2026 bakır üretimi için zayıf görünüm ve Çin'deki üretim kesintileri beklentileri arz tarafını destekledi.

Diğer metaller arasında nikel %1,4 artışla 17.945 dolara yükselirken, alüminyum %1,2 düşüşle 3.565 dolara geriledi. Çinko %0,2 artışla 3.323,50 dolardan işlem görürken, kurşun %0,3 artışla 1.927 dolara, kalay ise %2,8 artışla 49.650 dolara fırladı.