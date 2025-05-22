Bakır fiyatları zayıf dolarla yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır, TSİ 06.17'de %0,2 artışla 9.555 dolar/ton oldu. Dolar, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve harcama planlarına ilişkin endişelerin baskısıyla dün zayıfladı.

Geçtiğimiz hafta ABD ve Çin kısasa kısas gümrük vergilerini azaltma ve 90 günlük bir duraklama uygulama konusunda anlaştı ancak geçici ateşkesin ardından ne olacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.

Analistlere göre bakır piyasası, ABD'nin %25'lik ithalat tarifesi nedeniyle bölünmüş bir yörüngeyle karşı karşıya ve bu da keskin bölgesel dengesizlikler yaratıyor.

LME'de alüminyum %0,6 artışla 2.486 dolar/tondan, çinko %0,1 düşüşle 2.690 dolar/tondan, kurşun %0,4 düşüşle 1.965,5 dolar/tondan ve nikel %0,04 düşüşle 15.595 dolar/tondan ve kalay %0,3 düşüşle 32.750 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı %0,08 düşüşle 78.030 yuan/ton (10.831,33 dolar) oldu.