Bakır fiyatları zayıflayan yuan ve talep baskısıyla geriledi
Şanghay’da bakır fiyatları salı günü, Çin yuanının zayıflaması ve talep baskılarının etkisiyle rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen geriledi.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en çok işlem gören bakır kontratı yüzde 0,78 düşüşle ton başına 86.400 yuan (12.129,72 dolar) seviyesinde işlem gördü.
Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır de yüzde 0,89 azalarak ton başına 10.758 dolara geriledi.
Yuan, Çin’in ekim ayı fabrika faaliyetlerindeki yavaşlamanın etkisiyle dolar karşısında bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine indi. Doların güçlenmesi de fiyatlar üzerinde baskı yarattı.
Yüksek bakır fiyatları talebi sınırlamayı sürdürürken, spot tüketim düşük kaldı. Geçen hafta bakır stokları yüzde 10,8 artış gösterdi. Yangshan bakır primi pazartesi günü ton başına 35 dolara geriledi; bu rakam eylül sonundaki 58 dolar seviyesinden aşağıda kaldı.
LME'de 3 ay vadeli alüminyum yüzde 0,36, çinko yüzde 0,13, kurşun yüzde 0,22, kalay yüzde 0,2 ve nikel yüzde 0,22 ekside.